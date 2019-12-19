شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى: محظوظ إنى اشتركت فى فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الشاب أمير المصرى عن سعادته الشديدة للمشاركة فى الجزء الجديد من فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، موجها الشكر لمخرج الفيلم.

وكتب أمير المصرى، عبر حسابه على إنستجرام "مش عارف أوصف شعورى أنا كنت محظوظ أوى إن اشترك فى الحدث التاريخى ده، حقيقى بشكر "جى جي ابرامز" "JJ Abrams" أوى لأنه اداني الفرصة دي وأن اكون في الفيلم ده"، وحرص عدد من أصدقائه فى الوسط على تهنئه كل من ظافر العابدين وطارق الأبيارى وأحمد جمال سعيد وتارا عماد.

يطرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker اليوم 19 ديسمبر فى إنجلترا، الفيلم الجديد من إخراج جاى جاى أبرامز، والفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker.