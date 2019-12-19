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كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - شاركت المغنية اللبنانية الليدي مادونا متابعيها وجمهورها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور التي التقطت لها خلال احتفالها بعيد ميلادها مع بعض من الأصدقاء في أحد المطاعم.
كما نشرت مقاطع فيديو من المناسبة عبر خاصية الستوري ظهرت فيها وهي مرتدية قبعة صوفية وجاكيت تقيها من البرد وتبدو عليها السعادة ولدى سؤالها عن عمرها، أجابت من دون تردد :”صارو 59 ليجيبها أحد الأصدقاء :عقبال المية”.
إشارة إلى أن مادونا شاركت في برنامج الرقص مع النجوم في عام 2016 ونالت ثناء العديد من جمهورها كما لجنة الحكم خصوصاً أنها نجمة استعراضية عدا عن أزيائها اللافتة والتي تميزها عن غيرها من الفنانات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الليدي مادونا تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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