شاهد .. تعدي مناصرين ل ” حزب الله ” على مراسلة قناة الحدث

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - نشر موقع قناة ” الحدث ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يوضح اعتداء بعض عناصر حزب الله اللبناني على مراسلة قناة الحدث ” غنوة يتيم ” .

حيث ظهرت تلك العناصر في الفيديو وهي تتعدى على مراسلة وطاقم القناة وإعاقتها عن تأدية عملها بتغطية الكاميرا وإبعادها أثناء البث المباشر لنقل الأحداث من العاصمة بيروت .

يذكر أن لبنان كانت قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وحركة أمل وحزب الله والتي أدت إلى سقوط عدد من الجرحى .. فيما قام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية إثر تلك الاشتباكات .