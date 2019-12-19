أنجي خوري تثير الجدل وترد على منتقديها بحركة “غير أخلاقية”

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - صدمت الفنانة السورية أنجي خوري الجمهور وأثارت موجة من الجدل، بعد ان نشرت فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترد فيه على منتقديها بسبب ظهورها الجريء وردت بإشارة اصبع غير اخلاقية.
وبعد نشرها لهذا الفيديو هاجم متابعوها ووجهوا لها انتقادات واسعة، فيما وصفها البعض بأنها ممثلة إباحية، خصوصا انها ليست المرة الاولى التي تصدمهم بفيديوهاتها وتصاريحها.
وكانت في الفترة الاخيرة قد كشفت عن علاقة جمعتها بالناشط الاجتماعي ربيع الزين وقالت انهما كانا شبه مخطوبين ويخططان للزواج
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