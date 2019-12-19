شاهدوا.. ابنة الفنانة انتصار توضح حقيقة مشاهدة والدتها الأفلام الإباحية

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - قالت شاهيستا إبنة الممثلة المصرية انتصار إن حديث والدتها على مشاهدة الأفلام الإباحية أمر يتعلق بالخصوصية، لكنها في الوقت عينه لا تتفق مع مشاهدة والدتها لهذه الفئة من الأفلام.
وتابعت شاهيستا، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم، أنها لم تسمع بأن والدتها كانت تنتظر حصة الأحياء في المدرسة، لحضور قصة الجهاز التناسلي.
من جانبه قال ممدوح نادر، إبن انتصار إن والدته لا تشاهد الأفلام الإباحية وحديثها عن هذا الأمر في برنامج “نفسنة”، كان ضمن إطار الكوميديا.
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