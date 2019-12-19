كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - بعد زيارته للملكة العربية السعودية وإمارة دبي حيث أحيا حفلتين ناجحتين نشر الفنان الكولومبي العالمي ​مالوما​ صورة له بالعباية الخليجية وذلك احتراما منه للعادات والتقاليد في الخليج العربي. وعلق على الصورة كاتبة كلمة “شكرا” باللغة العربية واضاف موجها رسالة ومفاجأة الى محبيه العرب : مالوما حبيبي…أنا مغرم بثقافتكم يا جماعة..شكرا لكل الحب الذي اعطيتموني اياه..أراكم السنة المقبلة”

وبهذه الرسالة البسيطة أسعد مالوما محبيه خصوصا انه وعدهم بعودته مرة جديدة لتكون هذه فرصة جديدة للذين لم يستطيعوا مشاهدته ان يشاهدوا حفله السنة المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مالوما بالعباية الخليجية ويوجه رسالة لمحبيه: أنا مغرم بثقافتكم يا جماعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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