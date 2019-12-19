ألمانيا ستتكبد تكلفة خيالية احتفالاً بالذكرى الـ 250 لولادة بيتهوفن!

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - تحتفل ألمانيا بعيد ميلاد أشهر موسيقار في التاريخ لودفيغ فان ​بيتهوفن​ الذي ولد عام 1770 وتوفي عام 1827.

وانطلقت الإثنين في ​أوبرا بون​ احتفالات ذكرى مرو 250 عاماً على ميلاده، وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية الألمانية، مونيكا غروترس، على قوة أعمال المؤلف الموسيقي بيتهوفن العابرة للزمن، وقالت “حتى اليوم تلمس وتحرك وتثير موسيقاه الناس عبر جميع الحدود”، وتابعت أنه ليس من الصعب الاحتفاء به كنجم كبير على مستوى العالم في هذا العصر.

إلا أن المثير للذهول هو أن الاحتفالات ستتم على مستوى ألمانيا وستستمر لمدة عام كامل أي حتى 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، أما التكلفة فتعتبر خيالية والرقم هو نحو 42 مليون يورو، ستتحملها الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا ومنطقة بون.

ومن المقرر إقامة آلاف الحفلات الموسيقية وعروض الأوبرا والمؤتمرات في إطار فعاليات الاحتفالات.