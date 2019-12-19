مايا دياب تغني ليلة رأس السنة فى القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بأحد فنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن تقدم مايا، خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي اشتهرت بها في مصر.

وعلى جانب أخر، كانت مايا قد شاركت خلال الفترة الماضية بمسرحية “لوكاندة الأوباش”، مع عدد كبير من الفنانين منهم ماجد المصرى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى، والتى تم عرضها بموسم الرياض.

Advertisements

وكان آخر أعمال النجمة اللبنانية أغنية “يابا يابا”، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

وعلى جانب أخر، تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لمقلب لا تحسد عليه، بتدبير من زملائها الفنانين الذين شاركتهم بطولة عرضها المسرحي «لوكاندة الأوباش» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

مايا شاركت الفانز بمقطع فيديو طريف لكواليس المقلب، حيث ظهرت الفنانة تحتسي مشروباً داخل أحد المقاهي، بينما فاجأها الفنان ماجد المصري من خلفها بشكل دفعها للسقوط أرضاً، وفي الوقت الذي حاول فيه الفنان المصري حسن الرداد مساعدتها، وقعت النجمة اللبنانية بين أحضانه أرضاً، وقد كتبت مايا معلقة على الفيديو: «طلعوا أوباش بحق وحقيق».