حسين الجسمي يتصدّر خليجياً ويحتل المرتبة الأولى!

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متابعة بتجــــــــــرد: كشف تطبيق الموسيقى الأشهر في الوطن العربي “أنغامي” عن قائمة “توب الفنانين” خلال عام 2019 وذلك وفقاً لإحصاءات التطبيق الرسمية وتفاعل المستخدمين مع أغاني الفنانين عبره طيلة السنة الماضية.
واحتلّ النجم الإماراتي حسين الجسمي المرتبة الأولى خليجياً حيث تصدّر قائمة “توب الفنانين الخليجيين”، متقدّماً على كل منافسيه عبر تطبيق “أنغامي”.
ويتمتّع حسين الجسمي بشعبية واسعة جداً على امتداد بلدان الخليج والوطن العربي، وذلك يظهر واضحاً في الحفلات التي يحييها في كل مكان ومن خلال النجاحات المتتالية التي يحققها بإصداراته الغنائية.
تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي طرح خلال عام 2019 مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة مرتفعة جداً عبر وأبرزها “طموح الغرام”، “ما نسيتك”، “غير”، “أحزان ومرت”، “فديته”، “بوجه السنين”، “مهم جداً”، “لا تجامل”، “خطير”.
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