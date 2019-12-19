متابعة بتجـــــــــرد: عيّنت منظمة الأمم المتحدة في مصر، النجم اللبناني نيكولا معوض سفيراً لمحاربة فيروس نقص المناعة البشري خلال مؤتمر صحفي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
وتم تنظيم المؤتمر السنوي لليوم العالمي للإيدز 2019 تحت رعاية وزارة الصحة والسكان المصرية تحت شعار ” المجتمعات تصنع الفرق “.
وكانت لسفير الحملة العالمية لمكافحة الإيدز الممثل اللبناني معوض كلمة في المؤتمر قال فيها: “إنه من الأفضل معرفة أعراض هذا المرض وطرق الوقاية منه لأنه يوجد عدد كبير من المصابين به، وهناك من يخافون من التعامل مع هؤلاء المرضى فلابد من التوعية الجيدة”.
وأكد معوض على أهمية تقديم الدعم النفسي لهم لأنه من أصعب الأمراض الموجودة حيث يظهر المرض من سلوكيات يدينها المجتمع مثل المخدرات والجنس، إضافة إلى أن 90٪ من المصابين يخافون من إعلان إصابتهم بالإيدز، ومشيراً إلى أن الجميع مسؤول عن تقديم الدعم والتوعية الصحية والوقائية لهم.الج
وشكر نيكولا معوض في الختام جميع القائمين على هذا المؤتمر من وزارة الصحة والسكان وفريق الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز على جهودهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولا معوض في مهمّة إنسانية ومنظمة الأمم المتحدة تعيّنه سفيراً في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.