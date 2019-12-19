دعوى قضائية تطارد أمير كرارة بسبب “الاختيار”

متابعة بتجـــــــــرد: مع انطلاق تصوير المسلسل الجديد “​الاختيار​”، والذي يخوض من خلاله الممثل المصري أمير كرارة السباق الرمضاني لعام 2020، ظهرت تحركات قانونية تهدد استكمال التصوير من جانب عائلة “الشهيد المنسي”، وهو أحد ضباط الصاعقة المصرية الذي استشهد في مواجهات مع الإرهابيين. وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير المسلسل.

وأعلن محامي الدفاع عن الأسرة القانوني عن أن القائمين على المسلسل لم يحصلوا على إذن من الأسرة، وهذا خطأ قانوني، لأنه يجب أن تطّلع الأسرة على تفاصيل العمل.

ومن جهة أخرى، تبدأ الشركة المنتجة التفاوض مع الأسرة خلال الساعات المقبلة، من أجل تسوية الموضوع بينهما، خصوصاً أن العمل هدفه تسليط الضوء على بطولة ضابط مصري شجاع.

الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.