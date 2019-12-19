الدكتورة خلود تستعرض هدايا زوجها في عيد ميلادها.. والجمهور: زهقتونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، مقاطع من احتفالها بعيد ميلادها الحادي والثلاثين، حيث استعرضت الهدية الفخمة التي تلقتها من زوجها.

كما أطلت بفستانٍ أبيض لامع بدت من خلاله كعروسٍ في ليلة زفافها، خاصةً وأنَّ زوجها عارض الأزياء أمين قد أطل ببدلة توكسيدو سوداء برفقة حصان.

وأقامت خلود حفل ميلادها هذه المرة على ضفاف البحر ضمن تجهيزات بدت باهظة للغاية.

وعرضت الفاشينيستا ردة فعل توأميها اللذين لم يتعرفا عليها بالمكياج ووصلات الشعر الطويل والفستان الأبيض.

وكالعادة استعرضت الدكتورة خلود عبر حسابها على تطبيق سناب شات الهدايا الفخمة التي قدمها لها زوجها وهي ساعة من ماركة "بيتك فيلب" وقالت معلقة: "والله كانت بخاطري من زمان هذي ما تحصلها بأي مكان مدري شلون طلعها أمين مو هيّن".

وهدية أخرى من "كارتييه" وهي طوق برأس نمر، قالت إنها رأته منذ مدة، وعرف زوجها أنه أعجبها فاشتراها لها بعيد ميلادها.

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ومن ثم أطلت خلود بفستانٍ أحمر فخم في المساء، مستعرضةً المكان والديكورات والأجواء الرومانسية.

ومن جديد وقعت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، في مرمى الاتهامات من جانب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اتهمها الكثيرون بالاستعراض المبالغ به، و وجهوا لها نصائح بعدم نشر كل تفاصيل حياتها، خاصةً أنه من باب الاستعراض الذي لا ينال إعجاب الجمهور، بل يجعلهم يبتعدون عنها.

ولاقت المقاطع ردود فعل واسعة بين المتابعين؛ إذ انتقدها بعضهم معلقًا: "أنَّ عليها احترام خصوصية علاقتهم"، وعلق آخرون: "ما لها داعي هالحركات كافي استعراض زهقتونا"، فيما توجه متابعوا نجمي السوشال ميديا بالتهاني بعيد ميلاد خلود متمنين لها السعادة.

من جانبٍ آخر وجهت الإعلامية مي العيدان مؤخرًا انتقادات لتوأمي الدكتورة معلقةً على شكلهما فقالت: "أحس ما في ملامح وبالذات خالد ما فيه ملامح نهائيًا"، مضيفةً: "أنتم طرحتوا عيالكم للعلن فكما تتقبلون الإطراء، وفي ناس قالوا لكم واو حلوين أنا واحدة من وجهة نظرى اشوفهم مو حلوين جمال باهت".

ذلك الأمر، أثار موجة حادة من الانتقادات ضد الإعلامية الكويتية؛ إذ اتهمت بالتنمر على توأمي مواطنتها الفاشينيستا الدكتورة خلود، في برنامجها ”كشف حساب” ، بعد نشر صورة للتوأمين، مشيرين إلى أن التعليق على شكل الأطفال أمر مرفوض، وأنه يجب أن تتخذ إجراءات قانونية بحق العيدان فورًا.