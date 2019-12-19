١٢ فيلمًا تتقاسم تورتة موسم رأس السنة السينمائي منها "استدعاء ولي عمرو" و "ريما"

تشهد دور العرض السينمائي انتعاشة كبيرة فى عروض أفلام رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازة نصف العام، على مستوى الكم والكيف، إذ تستقبل نحو ١٢ فيلما خلال الفترة المقبلة تتنوع بين الكوميديا والأكشن والرومانسية، بعضها عرض بالفعل وبعضها يعرض خلال أيام الفترة المقبلة.

استدعاء ولي عمرو

افتتح الموسم الأسبوع الماضي فيلم «استدعاء ولي عمرو» لحورية فرغلي ومحمد عز وسماح أنور وصبري فواز ومحمد لطفي، ويدور الفيلم فى إطار رومانسي كوميدي حول زوجين ينفصلان بسبب خيانة الزوج، وبسبب تأثر ابنهما بالطلاق تقرر الزوجة العودة لكن بشروط غريبة.

بيت ست

انطلق الأسبوع الماضي أيضا فيلم الرعب «بيت ست» الذي يدور حول البحث عن الآثار ولعنة إله الشر «ست»، وهو من بطولة ماركو حداد، رانيا الخطيب، طارق عبيد، سلمى الديب، نيجار محمد، مروان مسلم.

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ريما

أعلن صناع فيلم «ريما» عن اقتراب موعد عرضه خلال الموسم الجاري، وتدور أحداثه حول طفلة تدعى «ريما» ورثت عن والدها قدرات روحانية، فيظنها الناس «ملبوسة»، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، حتي تستقر لدى رجل أعمال وزوجته لا ينجبون، ويعانون من أزمات كبيرة فتتدخل ريما لإنقاذهم، وهو من بطولة مايا نصرى، فراس سعيد، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، وإيهاب فهمى.

الفلوس

وبعد سلسلة تأجيلات أيضا، ينافس النجم تامر حسني بفيلمه «الفلوس» فى موسم أفلام نصف العام، والمقرر طرحه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعى حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة، ويشاركه فى بطولته كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

دماغ شيطان

وفى ٢٥ ديسمبر أيضا ينطلق فيلم «دماغ شيطان» لباسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وسلوى خطاب وعمرو عابد، ويلقي الفيلم الضوء على الظروف الاجتماعية التي عانى منها المصريون عقب الثورة، فى إطار دراما رومانسية اجتماعية تشويقية.

رأس السنة

ومن المنتظر أن يعرض فيلم «رأس السنة» يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، بعد تأجيله عاما كاملا بسبب مشكلات رقابية، وخرج الفيلم للنور لأول مرة منذ أسابيع فى ختام مهرجان «مراكش» المغربي، لينطلق فى دور العرض المصرية نهاية العام، وتدور أحداثه حول مجموعة من الناس من طبقات مختلفة خلال قضائهم ليلة رأس السنة، وهو من بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا.

ديدو

ويطرح الفيلم الكوميدي «ديدو» يوم ٣١ ديسمبر الجاري، وهو من بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ويدور حول فكرة عقلة الإصبع، إذ يقوم عالم ثري بتحويل مجموعة من الشباب إلى «عقلة إصبع» من خلال إحدى تجاربه، عندما يحاولون سرقته.

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بنات ثانوي

من المقرر أن يعرض فيلم «بنات ثانوي» يوم 7 يناير المقبل، وهو من بطولة هنادي مهنى، جميلة عوض، مي الغيطي، مايان السيد، هدى المفتي، ميدو عادل، كريم قاسم، ويدور حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة.

أشباح أوروبا

وحدد صناع فيلم «أشباح أوروبا» موعدا مبدئيا لطرح الفيلم فى ٨ يناير المقبل، لينافس فى موسم إجازة نصف العام، والفيلم من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وإخراج محمد حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية.

لص بغداد

وفى ١٥ يناير المقبل ينطلق فيلم «لص بغداد» لمحمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب، بعد عدة تأجيلات، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود.

شاومينج

وفى منتصف يناير أيضا ينطلق فيلم «شاومينج»، لبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى، ومجموعة من نجوم مسرح مصر، ويناقش الفيلم قضية الغش فى الثانوية العامة فى إطار من الكوميديا.

صاحب المقام

ومن المتوقع أن يشارك فيلم «صاحب المقام» لآسر يس ويسرا وأمينة خليل وريهام عبد الغفور، في الموسم الجاري، إذ ينطلق فى دور العرض يوم ٢١ يناير المقبل، وتدور أحداثه حول شاب ثري يتعرض لمجموعة من المشكلات، بسبب مواجهة مجموعة من «أولياء الله الصالحين» وهي الشخصيات التي تجسدها يسرا وأمينة خليل.

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