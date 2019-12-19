9 نجوم يرحلون عن العالم خلال 2019 ووفاتهم كانت صادمة

شهد عام 2019 تحقيق العديد من الإنجازات الفنية على المستويين الدرامي والسينمائي، كما أنه وعلى الرغم من تلك الإنجازات إلا أنه كان سنة رحيل الكثير من النجوم، فقد كانت وفاتهم بمثابة صدمة لجمهورهم وللوسط الفني أيضًا.ويعد الفنان هيثم أحمد زكي من أبرز النجوم الذي كان رحيلهم بمثابة صدمة وذلك لصغر سنه ، فتوفي عن عمر يناهز الـ35 عامًا بشكل مفاجئ ودون إصابته بأي مرض قبلها، فرحل بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان رحيل هيثم أحمد زكي صادم بالنسبة لاصدقائه فقد كان لا يشكو من أي مشاكل صحية بل يستعد للزواج خلال شهور ، ورحيله أصاب عددا من النجوم بالإنهيار بالبكاء خلال جنازته ومنهم درة وناهد السباعي.وترددت شائعات غريبة تزعم بأن عائلة والده الراحل أحمد زكي اقتحمت منزله وحاولت الإستيلاء عليه بعد وفاته، وهو ما نفاه أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية موضحًا أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح بل جاء أخيه وتسلم ثروته بالكامل بعد شهر من رحيله.

أما الفنان طلعت زكريا فقد رحل خلال هذا العام أيضًا عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، وذلك بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد وتدهور حالته الصحية، وكشف نجله عمر بعد وفاته أن تدخينه بكثرة خلال الفترة التي سبقت وفاته تسبب في تدهور حالته الصحية، ورحل طلعت زكريا تاركًا رصيد فني ضخم ، ومن أشهر أفلامه طباخ الريس وحريم كريم وسيد العاطفي.

وهزم السرطان النجم فاروق الفيشاوي والذي رحل بعد صراع مع هذا المرض استمر لمدة عام، و لم يوقف خلاله الفيشاوي نشاطه الفني بل قرر محاربته بالعمل والإرادة ولكنه رحل عن عمر يناهز الـ 67 عامًا، وحضر جنازته عشرات النجوم ومنهم يحيي الفخراني وأحمد السقا والهام شاهين ونبيلة عبيد ودنيا سمير غانم ومحمد صبحي.

وعن عمر 74 عامًا رحل الفنان محمود الجندي بعد إصابته بأزمة قلبية ، وقد حضر عزائه عشرات النجوم ومنهم منة شلبي ومنى زكي وسمير غانم وعلي ربيع ووفاء عامر ودلال عبد العزيز. وبعد صراع مع مشاكل صحية بالقلب وذلك عن عمر يناهز الـ71 عامًا، رحل عزت أبو عوف قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده بفيلم الفلوس وقد قامت جهة الإنتاج بالخروج من الأزمة بإلغاء الدور وإجراء بعض التعديلات على السيناريو.

من أبرز الراحلين هذا العام الفنان شعبان عبد الرحيم والذي حزن الكثير من محبيه بعد علمهم بالخبر خصوصًا وأنه كان معروف عنه أنه شخص متواضع ويساعد من حوله رغم شهرته.ورحل خلال عام 2019 أيضا الفنان محمد نجم والذي توفي عن عمر يناهز الـ75 عامًا بعد إصابته بجلطة في المخ ، وقد إتهمت أسرة نجم الفنان احمد آدم بالتسبب في وفاة نجم بسبب هجومه عليه بأحد البرامج وسخريته من أعماله الفنية.

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وخلال شهر ديسمبر ، رحل الفنان محمد خيري عن عمر ناهز الـ77 عامًابعد صراع مع المرض ومن أشهر الأفلام التي شارك في بطولتها "الخيط الرفيع" و"الضائعة و"الرصاصة لاتزال في جيبي".ومنذ عدة أيام رحل عن عالمنا حسن عفيفي عن عمر يناهز الـ77 عامًا بعد صراع مع المرض .

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