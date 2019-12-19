أصالة تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة شقيقها الوسيم

القاهرة - لايف ستايل عايدت النجمة السورية أصالة نصري شقيقها أنس بنشرها صورةً له، نالت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب وسامته. وكتبت أصالة:" كلّ سنة وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير الدّنيي بتحلى لمّا بتكون جنبي". واختتمت كاتبةً:" يا أجمل خال لولادي ويا أحلى وأنبل الشّباب يا أنّوسة الرّوح". Advertisements قد يهمك ايضاً: رسالة أصالة للمنتج جمال العدل فى عيد ميلاده

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