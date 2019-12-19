محمد حماقي يكشف عن علاقته بالهاتف المحمول

تحدّث الفنان المصري محمد حماقي عن علاقته بالهاتف المحمول والسوشيال ميديا، مؤكدًا أنه اقتنى هاتفًا منذ أن ظهر في مصر، وأنه لا يتحدث كثيرًا فيه قائلًا: "أنا مش شخص بيرغي بخش في الموضوع على طول".وأضاف حماقي، في لقاء له بكواليس برنامج المواهب "ذا فويس" الذي يشارك فيه كمدرب وعضو لجنة تحكيم أن هناك أشياء كثيرة تجعل الشخص لا يركّز مع هاتفه فقط، منوهًا إلى أن السوشيال ميديا ومتابعتها هي التي تأخذ منه وقتًا أطول عن التليفون بشكل يومي.

وأوضح: "متابعة الأخبار من أكثر اهتماماتي والكلام قليل لدرجة إنكم لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا دايمًا مفيهاش مكالمات كتير وعمومًا أنا مبحبش التليفون ومبحبش يكون طول الوقت بيرن وأرد لأني بحس إنه بيسرق حياتي".وعن أكثر شخص يتصل به بشكل مستمر قال إن زوجته ووالدته هما الأكثر تواجدًا معه عبر الهاتف إلا أن أكثر شخص يتصل به هو حمدي بدر مدير أعماله.

وأشار إلى أنه كان سيحطم هاتفه في إحدى المرات إلا أنه تماسك في اللحظة الأخيرة مردفًا أنه أصبح شخصًا لا يفرّغ طاقته في مثل هذا السلوك غير الجيد ويستطيع التحكم في أعصابه.وكان "حماقي" قد ظهر في فقرة "أنا مش أنا"، بكواليس "ذا فويس" وأكّد أنه يغني تحت "الدش" في حالة إذا طال وقت الاستحمام، موضحًا أنه لا يتأخر عن مواعيده ويستيقظ في الليل جائعًا للغاية.

وعن ارتداء نفس القطعة التي يظهر بها مرة أخرى قال: "أنا زيي زي الناس وعندي لبس بحب ألبسه أكتر من مرة ومعنديش العقدة دي"، مبينًا أنه يحب أن يكون لديه القدرة على التسامح لمن أساء عليه لكنه لا ينسى كي لا يتم الخطأ في حقه مجددًا إلا أن حالة الانتقام لا تتواجد لديه.وأكّد أنه لا يخاف التقدم في العمر فقال: "المفروض تبقى فاهم إن دي حياة إحنا هنكبر وهنموت والحاجات اللي متأكد إنها هتحصل لازم تعلم نفسك متخافش منها وتعيش معها لإنها مراحل في حياتك وأنا مبخافش بحس إن هتكون مرحلة مختلفة عن اللي عايش فيها".يُذكر أن لقب الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" سيتم حسمه السبت المقبل حيث يتنافس أربعة متسابقين على اللقب هم رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وإيمان عبدالغني من فريق أحلام ومهدي عياشي من فريق راغب علامة وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

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