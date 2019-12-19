ميريام فارس تبكي خلال ترحيبها بجمهور حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض

ظهر التأثُّر واضحًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس فور صعودها المسرح لإحياء حفلها الأول بالسعودية مساء الأربعاء، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث لم تستطع ميريام التحكُّم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.وأعربت ميريام فارس عن سعادتها بالحفل، قائلةً: "حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف علي خشبة مسرح.. وأحي حفل جماهيري بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على هذا الازدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم".

وأضافت ميريام: "بكل صراحة أخباركم راح توصل مو بس للوطن العربي بل للعالم كله، اللي عم يتكلم عن السعودية وعن الازدهار الكبير.. وبوجه شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واللي راح أسميه عراب الفن بالوطن العربي.يُذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كانت قد أعلنت عن تحدٍّ جديدٍ لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان ”حبيبي سعودي“، يظفر صاحبه بحضور كافة التحضيرات والكواليس الخاصة بمرحلة ما قبل صعودها المسرح، لإحياء حفلها الأول ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، المقررة إقامته اليوم الأربعاء.

كما سبق وأعلنت متابعة سعودية تحدّيها الفنانة "ميريام" بأداء رقصة استعراضية خلال إحياء حفلها الأول في السعودية، حيثُ نشرت صاحبة الحساب الشقردية بنت فيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فيديو لميريام فارس خلال استعراضها لعدد من الرقصات خلال حفلاتها المختلفة، وعلّقت عليه قائلةً:“‏‎راح تنورينا يا أجمل فنانة، وكمان راح اتحداك برقصة“.

بدورها ردّت ميريام فارس، على الفتاة السعودية قائلةً: “وأنا قبلت التحدي“، قبل أن يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع التغريدة، معربين عن سعادتهم بقبول ”ميريام“ التحدي، خاصةً أنها تقدّم فقرات استعراضية تلقى إعجاب الجمهور.وكانت ”ميريام فارس“ قد أعلنت أنها ستُحيي حفلها الأول في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض اليوم 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.ووصل عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي منذُ انطلاقه في 11 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 10 ملايين زائر، بحسب رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

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