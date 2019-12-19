اللبنانية إنغريد أورام تبرع عالمياً بجديدها "كارولينا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بعد فترةٍ وجيزة على إطلاق أغنيتها الأولى "كارولينا" في 15 نوفمبر الماضي أصدرت فرقة “Imperials” فيديو كليب الأغنية، من إنتاج جوش بول وإنغريد أورام، توزيع ايان بيرني (Birds of Tokyo)، إشراف تايلير وود، فيما تم تسجيلها في استوديوهات آرثر ستريت ريكوردز.

تعريف الفرقة

بدأت الفرقة مشوارها حين التقت إنغريد بجوش من خلال مشاريع تأليف وكتابة الأغاني، وبعدما كانا يكتبان الأغاني لفنانين آخرين، حان الوقت لتأسيس الإمبراطورية الخاصة بهما. في حين أن الفرقة كان ينقصها عازف الدرامز جوي وهو خريج مدرسة Drummers الجماعية في مدينة نيويورك الأميركية، وهكذا اكتمل التريو.

من مدينة سيدني الأسترالية، أصوات فرقة “Imperials” تمتلىء بالطاقة والإيقاع، وتعتبر أغنيتهم الجديدة "كارولينا" بمثابة نشيد صيفي فيه كل المكوّنات لتشعرك بالراحة والسعادة على السواء.

ثلاثة نجوم محترفين وأصحاب خبرة؛ فهم موسيقيون ويكتبون الأغاني، حيث تقدّم فرقة “Imperials” موسيقى متناغمة وآلحاناً تأسر القلوب. وأغنية "كارولينا" الجديدة ترسم حتماً بسمة على وجه كل من يسمعها.

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ولا بدّ من التوقف عند موهبة إنغريد الإستثنائة خصوصاً وأنها من أصول لبنانية، فهي شابة في العشرينيات تجري الموسيقى في دمّها منذ صغرها. وهي تغنّي، ترقص وحتى تقلّد الشخصيات، والدها الموسيقي روبير أورام عمل في مجال الموسيقى منذ أكثر من عشرين عاماً.

هاجرت إنغريد مع أهلها إلى أستراليا عام 2002 وأكملت دراستها هناك فتخصصت في الهندسة المعمارية، كما صقلت قدراتها الموسيقية لتصدر أغانٍ عدّة ولعلّ آخرها أغنية كارولينا بعدما انضمّت إلى فريق Imperials.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن أغنية كارولينا تتحدّث عن قصة حقيقية، وقد تكون قصّة كل واحد منّا، فقد تعيشون حالة من السريّالية وتتمنون ألّا تخرجوا منها، حين تدركون أنها تجربة وانتهت!