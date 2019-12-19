شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـJoker يزيد أرباحه بـ24 مليون دولار.. بعد دخوله فى سباق الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من إزالة فيلم الـ Jokerمن بعض دور العرض حول العالم، بالإضافة إلى طرح نسخة Blu-ray منه على بعض من مواقع تحميل الأفلام، ألا أن فيلم الـ Joker، لا يزال يحصد المزيد من الإيرادات، حيث حقق 24 مليون جنيه إضافية.

وبذلك يكون المجموع الكلى لـ فيلم الـ Joker، المصنف للكبار فقط، وصل إلى مليار و60 مليون دولار أمريكى، وانقسمت إيراداته بين 333 مليونا و111 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و727 مليون و300 ألف دولار حول العالم، ويذكر أن اسم لفيلم ظهر فى ترشيحات جوائز الأوسكار، فى فئة الموسيقى التصويرية الأصلية.

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل فى تحطيم الأرقام منذ طرحه فى أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.