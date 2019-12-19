شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير البوسترات الدعائية لـ "عطل فنى" استعدادا لعرضها بـ الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال مسرحية "عطل فني" من تصوير البوسترات الدعائية للعمل، وذلك لطرحها خلال الأيام المقبلة، قبل عرض المسرحية يوم 8 يناير المقبل، ضمن عروض موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض لمدة 5 أيام.

ويجرى مخرج العمل حاليا بروفات مكثفة استعدادًا لعرضها، ويتولى بطول العمل كل من أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، واتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.