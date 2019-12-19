محمود حجازي لـ"الخليج 365": تدربت على الأكشن بسبب صراعاتي مع محمد رجب في"الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمود حجازي، عن دوره في مسلسله الجديد"الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب، والذي يواصل حاليا تصوير مشاهده.

وقال حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل دور كريم وهو شخصية مفاجأة للجمهور، حيث يدخل في صراعات حادة بينه وبين حربي"محمد رجب"، تصل للتحدي.

وتابع، "متفائل بالمسلسل والدور الذي أقدمه"

موضحًا أن دوره يحمل مشاهد أكشن عديدة، وأنه تلقى تدريبات خاصة على الأكشن بسبب هذا الدور.

Advertisements

وعن الكواليس، قال "العمل مع محمد رجب ممتعًا جدًا، لأنه يتعامل بحب وأخوية، بالإضافة أنه يمنحنا طاقة إيجابية طوال الوقت، وهذا ما يجعل العمل معه له متعة خاصة".

وأضاف: "سعيد أيضا بالعمل مع المخرج إسماعيل فاروق، لأنه يمنحنا الثقة في التصوير كذلك الراحة ويجعل كل شخص في العمل مرتاح أثناء تصوير دوره، لأنه مخرج رايق وفاهم بيعمل إيه".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.