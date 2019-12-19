تراند اليوم : فيلم سعودي في افتتاح مهرجان بإسرائيل.. هكذا جاءت ردود الفعل عليه

افتتح فيلم للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، أمس، وسط تفاعل إيجابي من جانب المشاهدين الإسرائيليين.

وأجرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، استطلاعًا بين مشاهدي فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية.

ويتناول فيلم "المرشحة المثالية" قضية تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات.

والفيلم من إخراج هيفاء المنصور، كما شاركت في تأليفه مع براد نيمن، ومن بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض.

وأجمع المشاهدون الإسرائيليون على الإشادة بمستوى الفيلم والرسالة التي يحملها كونه أول فيلم سعودي يعرض في إسرائيل.

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic)