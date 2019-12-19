تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: لم أقم بأي مشهد جريء في حياتي .. وهذا هو السر

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن أسباب عدم تأديتها لمشاهد جريئة في السينما المصرية .

وقالت الفنانة عفاف شعيب في لقاء متلفز: قررت دخول مجال التمثيل وكان والدي وقتها قد توفى.

وأضافت: كنت أعيش مع أمي وهي التي ترعاني وسمحت لي الدخول للمجال الفني لكن بشروط .

وتابعت: قالت لي (اوعي تظهري في مشهد قليلة الأدب أو على السرير أو تتحضني أو تتباسي أو ممثل يلمسك ولا تلبسي حاجة تلفت النظر)".

واستدركت : الوسط الفني كان يسخر من تصرفاتي لدرجة أن سمير صبري كان يقول (عفاف بتيجي تصور وهي معها قائمة ممنوعات).

