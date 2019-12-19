تراند اليوم : فنانة شهيرة تثر ضجة بتصريحات إباحية وتستعرض مؤخرتها عارية:"بحب المص"



لا تتواني هذه الفنانة عن إثارة الجدل، ضاربة بكل التقاليد الشرقية عرض الحائط، فتارة يتم تسريب صور إباحية لها، وتارة أخرى لا تستحي من نشر صور وفيديوهات لا تقل عن الإباحية لما فيها من العري والإيحاءات الجنسية فضلًا عن ظهورها بشكل شبه عار تمامًا في مواقف كثيرة.

وهذه المرة تخطت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري كل الحدود في كلامها عبر حسابها على موقع "تويتر"، ولم تكتفي بصورها العارية والتي تتسبب في هجوم عنيف عليها من متابعيها لكنها لا تبالي، بل نشرت تصريحات على الصور إباحية تمامًا بهدف إثارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إنجي خوري، فيديوهات لها وهي تأكل في مصاصة وعلقت عليها :" من يحب يمص مصاص؟"، وهو ما فهمه المغردون على المعنى الإباحي خاصة أنها لم تذكر "المصاصة" مؤنث، ولكنها أوحت بكلام جنسي عندما جعلتها مذكر.

كما نشرت فيديو بدت فيه في مسابقة جري وهي ترتدي "البكيني" المثير، كما نشرت صورة أخرى ظهرت مؤخرتها عارية وهي جالسة وكتبت عليها :" و خمر إنوثَتِي لآ ينالها إلآ ذوّ حظٍ عَظيم".

ورغم التعليقات التي تسبها وتشتمها فضلًا عن وصفها بالممثلة الإباحية، إلا أنها لا ترد عليها وتواصل الاستفزاز.

وإنجي خوري تم ترحيلها من لبنان إثر مشاركتها في التظاهرات الشعبية الأخيرة، لتستفر أسابيع في الإمارات قبل أن تقوم هي الأخرى بترحيلها إلى سوريا بسبب نشر فيديوهات وصور جريئة للغاية.

مين بحب يمص مصاص؟ 🍭🍬 pic.twitter.com/QVXEd9TPcf — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) December 18, 2019

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)

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و خمر إنوثَتِي لآ ينالها إلآ ذوّ حظٍ عَظيم💕 pic.twitter.com/aa3XYCoTZ4 — انجي - Angie (@SingAngieKhoury) December 18, 2019

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)

— انجي - Angie (@SingAngieKhoury)