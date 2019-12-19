بالفيديو: للمرة الأولى فجر السعيد تكشف هذه التفاصيل عن مرضها.. ما قصة الإهمال الطبي؟

أقام عددٌ من العاملين في قناة “سكوب” وتحديدًا برنامج “هنا الكويت” احتفالية خاصة لاستقبال الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في أول ظهور لها في مقرّ عملها بعد عودتها من رحلة علاجها التي استمرّت أربعة أشهر في باريس.

وأظهر مقطع فيديو الاستقبال في قناة “سكوب” والذي شهد حفاوة كبيرة إذْ تواجدت فرقة طبول وأحد المغنيين قدّم أغنية “سلامات” من التراث الكويتي، وأبدت الإعلامية سعادةً كبيرة بذلك.

على صعيد متصل، قام فريق عمل قناة الكويت بزيارة خاصة إلى فجر السعيد لإجراء حوار تلفزيوني معها أجراه المذيع محمد الموسيمي، إذْ تناول اللقاء الحديث عن تفاصيل جديدة بشأن مرضها مؤكدةً أن الإهمال الطبي الذي عانت منه في إحدى مستشفيات الكويت كان السبب في مرضها طوال هذه الفترة.

وأشارت فجر السعيد، إلى أنها قرّرت إجراء عملية جراحية لتحويل مسار في المعدة بهدف التنحيف، موضحةً أنها وأثناء العملية تعرّضت لإهمال طبي حسب ما أكد تقرير مستشفى “فوش” بباريس والذي تلقت فيه العلاج، مضيفةً أنه حدث تسريب في الأمعاء ومن ثم الإصابة بتسمم في الدم والدخول في غيبوبة.

وأكّدت فجر السعيد أن الأطباء بالمستشفى في الكويت لم يعرفوا أنها دخلت في غيبوبة منوهةً إلى أن من حُسن حظها هو تواجد المساعد نايف شاهر معها في المستشفى وهو من ألمح لذلك.

وأردفت: “الأطباء بالمستشفى قالوا له إنني نائمة إلا أن نايف ظل يحرك رأسي فوجدني لا أرد فقال: مو عادي تنامين بهالقدر وتحرك تجاه المسؤولين بالمستشفى الذين لم يكونوا يعرفون ذلك وهنا يأتي السؤال: وينهم عني؟”.