ديبيكا بادوكون تفوز بجائزة كريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي

متابعة بتجـــــــــرد: فازت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، بجائزة كريستال من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، حيث تعدّ هذه الجائزة للاحتفال بإنجازات الفنانين والشخصيات الثقافية التي تلهم قيادتها التغيير الشامل والمستدام.
ولهذه المناسبة أصدر القيّمون على هذه الجائزة، بيانًا ذكروا فيه أنّ بادوكون ستحصل على الجائزة، لقيادتها في رفع مستوى الوعي بالصحة العقلية.
وأضافوا في البيان، أنّ بادوكون ممثلة مشهورة دوليًّا وأيقونة للأزياء وسفيرة للصحة العقلية بالهند.
وقالت هيلدا شواب، رئيسة ومؤسس مشارك في منتدى الفنون العالمي، الذي يستضيف الجوائز: “هؤلاء القادة الثقافيون العظماء، هم من بناة الجسور، إنهم يربطوننا ببعضنا البعض، ويساعدوننا في التفكير في الحالة الإنسانية، وهم يقدمون رؤًى للعالم يمكن أن تخترق قيود التفكير القصير الأجل أو الخطي.”
يشار إلى أنّ بادوكون عانت الاكتئاب عام 2015 قبل زفافها من النجم رانفير سينغ، حيث كتبت رسالة عن معركتها ضد الاكتئاب والقلق، قبل أيام من زفافها، مشجعةً الكثير من الذين يعانون الاكتئاب أن لا يخجلوا من أنفسهم، وأن يكونوا منفتحين على مرضهم.
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