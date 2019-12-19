ياسين أحمد السقا يبدأ مشواره الفني مع الفتي الأزرق بدعم نور عامر منيب

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف ياسين نجل الفنان أحمد السقا، عن أول تجربة فنية مستقلة له، عبر حسابه على موقع “إنستجرام” معلنا عن فيلمه الأول “الصبي الأزرق” وتدور أحداثه حول كواليس إدمان الشباب والمراهقين، واللافت أن بوستر الفيلم من تصميم نور ابنة المطرب الراحل عامر منيب.

ياسين سيتولى مهمة إخراج الفيلم، ولم يكشف عن مشاركته كممثل أو مشاركة والده أحمد السقا ضمن أحداث الفيلم كما لم يكشف موعد عرضه واكتفي بنشر البوستر الأول وعلق عليه قائلا: “الأفيش ‏الرسمي لفيلمي القصير القادم (الصبي الأزرق)، الأفيش من رسم وتعديل نور عامر منيب”. ‏

يذكر أن ياسين السقا سبق وخاض تجربة التمثيل مع والده من خلال فيلم “ابن القنصل” 2010، وتردد أنه كان سيشارك النجمة شريهان بطولة أحد أعمالها المسرحية ولكن تم استبعاده وطرده على يد المخرج محمد ياسين وهو ما نفته شريهان ببيان رسمي غاضب مؤكدة أن الأمر برمته كذبة سخيفة وأنها لن تسمح أبدا بإهانته.