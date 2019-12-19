للمرة الثانية سلمى رشيد بمسلسل في رمضان المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: تخوض الفنانة المغربية سلمى رشيد، ثاني تجاربها في ميدان التمثيل، في مسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعدما خاضت أولى تجاربها في مسلسل “قلبي بغاه”، الذي عرض في موسم رمضان الماضي عبر القناة الثانية.

وتشارك سلمى رشيد في السلسلة “زهر الباتول” المكونة من 30 حلقة، إلى جانب الممثل ربيع القاطي وحسنة مومني ونخبة من نجوم الساحة الفنية، والذي يجري تصويره حالياً بمدينة “ورزازات” المغربية تحت إشراف وإخراج هشام الجباري وكتابة مريم الإدريسي.

وشاركت سلمى مع متتبعيها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صوراً من كواليس “زهر الباتول”، حيث ظهرت بإطلالة ملكية ونالت إعجاب جمهورها.

وكانت قد شاركت سلمى رشيد مؤخراً في أغنية وطنية التي تم إطلاقها في الحفل الختامي للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في مدينة مراكش جمعتها بالفنانة لطيفة رأفت، ، إيهاب أمير، أحمد شوقي، ورجاء بلمير ، و تم تصوير كليب الأغنية في مدينة مراكش.

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الفيديو كليب يأتي بدعم من المرصد الوطني لحقوق الطفل، وتترأسه الأميرة لالة مريم وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 30 سنة على اعتماد الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.

يذكر أن سلمى رشيد بعد ولادة ابنها “يانيس”، عادت بحماس إلى الساحة الفنية حيث تستعد لتقديم أول ألبوم مصري في رصيدها. كما كشفت بذلك خريجة “آراب آيدول” في تصريح لوسائل إعلام محلية.

وتسعى سلمى رشيد التي تحظى بشعبية بين الشباب من خلال دخول السوق المصري إلى إثراء تجاربها والألوان الغنائية، مثلما سبق وغنت موسيقى الراي مع الفنان الجزائري موك صايب في ديو “Ma Gazelle” قبل أشهر.