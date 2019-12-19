شائعات الزواج السري تطارد سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة

متابعة بتجــــــــــرد: للمرة الثانية خلال شهور قليلة تسببت الفنانة سمية الخشاب في ترويج شائعة زواجها سرا، بعدما ظهرت في أحدث صورة لها بخاتم زواج في يدها اليسرى، علما أن الشائعة نفسها ظهرت عندما قامت بمشاركة عدة صور لها وهي تؤدي طقوس الزواج على الطريقة المغربية أثناء مشاركتها في مهرجان خاص عن القفاطين.

سمية تلاحقها منذ إعلان طلاقها من المطرب الشعبي أحمد سعد شائعة الزواج سرا من رجل أعمال مغربي، وتردد أن زياراتها المتكررة إلى هناك بسبب هذه الزيجة، ولكنها نفت القصة برمتها مؤكدة إن ظهورها بزي الزفاف المغربي في شهر أغسطس الماضي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف.

وأضافت: أنه تم استقبالها بزفة مغربية، وارتدت القفطان، وحملوها على الهودج، لكن عندما نشرت صورة من هذا الاستقبال أشيع على مواقع التواصل الإجتماعي أنها قد تزوجت سرًا من رجل مغربي لم تكشف عن هويته.

وحتى الآن تتجاهل سمية الخشاب الشائعة الثانية، ولم تعلق على سبب ظهورها بخاتم زواج في اليد اليسرى، واكتفت بنشر صور أخرى من نفس جلسة التصوير ولكن بصحبة قط أبيض تحمله وتخفى به اليد اليسرى.

يذكر أن أحمد سعد باغت الجميع فجر يوم 27 مارس الماضي، وأعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، مؤكدا أنه يكن لها كل تقدير واحترام، ويتمنى لها الحب والسعادة، ولكنه يريد التفرغ لتربية أولاده، ولم يصدق متابعوه الخبر واعتبروه دعابة “كذبة إبريل”.

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سعد أعلن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة له برفقة ولديه وعلق عليها قائلا: انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب …، اتمني لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي ….، أولادي.

وظهرت بعدها سمية الخشاب نافية حدوث الطلاق رسميا، وقالت في تسجيل صوتي لبرنامج Trending MBC: أنا أحمد ما طلقنيش، أنا رافعة قضية طلاق للضرر، وأنا اللي أخدت القرار ده من 6 شهور، يعني أنا لسه ما تطلقتش.

ورد عليها أحمد سعد بتوثيق طلاقه رسميا أمام المأذون بحضور شاهد من طرفه، وغياب أي وكيل عن الخشاب، وطلب إخطارها بالطلاق بنسخة من الوثيقة الرسمية، في خطوة استباقية للجلسة الأولى لقضية “الطلاق للضرر” التي رفعتها سمية الخشاب للحصول على حريتها.