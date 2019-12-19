"الخسارة القريبة" وسيلة الزمالك للتخلص من بوطيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض مسؤولو نادي الزمالك المصري حلاً على المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، لفسخ تعاقده بشكل ودي دون دفع قيمة عقده بالكامل، وتجنب لجوء اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته.

وقالت مصادر، لـ"العين الرياضية"، إن الزمالك عرض على اللاعب المغربي منحه مستحقاته حتى شهر يناير/كانون الثاني من عام 2021 وفسخ التعاقد بالتراضي، وهي الفترة التي سيكون مر بعدها على عقد اللاعب مع الزمالك عامان، على أن يتم فسخ العقد خلال يناير/كانون الثاني 2020 المقبل.

ورغم أن ذلك الحل يعد خسارة للزمالك، لأنه سيكلفه دفع راتب عام كامل للاعب دون الاستفادة منه، فإن النادي يسعى لإقناع بوطيب به من أجل التخلص من أزمته بجانب إفساح المجال لضم لاعب جديد في الانتقالات المقبلة.

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وأكدت المصادر أن هذا الاقتراح جاء بسبب البند الموجود في تعاقد اللاعب المغربي مع الزمالك الذي ينص على إمكانية فسخ النادي لتعاقده دون تحمل أي أعباء مالية حال مرور موسمين على ضمه، حيث إن بوطيب سيكمل موسمه الثاني مع الزمالك في شهر يناير 2021، إلا أن إدارة النادي تحاول إنهاء الأمر ورحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد بوطيب مع الزمالك بنهاية موسم 2021-2022، ويسعى النادي للتخلص منه في ظل الأداء الضعيف الذي يقدمه وكثرة الإصابات التي تعرض لها، خاصة أنه فشل في تسجيل أي أهداف خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، إضافة لتعرضه لإصابة تستدعي تدخلا جراحيا سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع بوطيب في الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادماً من نادي مالاطيا سبور التركي، بعقد مدته 3 مواسم ونصف يحصل خلالها على 4.5 مليون يورو.