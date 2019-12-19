آخر أفلام "حرب النجوم" يخيب آمال النقاد.. والرهان على الجمهور

نال الفيلم المنتظر "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايس أوف سكايووكر)، الأربعاء، آراء سلبية من النقاد أكثر من أي فيلم في سلسلة أفلام حرب النجوم منذ فيلم "تهديد الشبح" (ذا فانتوم مينيس).

وعلى موقع "روتن توماتوز" المتخصص في تجميع آراء النقاد، كانت 57% فحسب من آراء 157 ناقدا إيجابية عن الفيلم، وهذا ثاني أسوأ أداء لفيلم من الأفلام التسعة بعد فيلم "تهديد الشبح" الذي حقق 53 %.





وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد ويتوقع محللو شباك التذاكر أن يشتري المتفرجون تذاكر بقيمة 200 مليون دولار لمشاهدة الفيلم في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما سيجعل افتتاح الفيلم من بين الأكبر في تاريخ السينما.

وقال من أشادوا بالفيلم إنه نهاية مرضية للقصة المحبوبة بينما أشار المنتقدون إلى أن الفيلم الذي أخرجه جيه. جيه أبرامز اختار الابتعاد عن المجازفات ليرضي محبي السلسلة.





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ووصف جاك كويل، من وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية للأنباء،‭ ‬‬الفيلم بأنه "نهاية مفككة وسريعة الإيقاع، صنعت لإرضاء المعجبين وأعادت سرد كل ما جاء قبلها"، وقال جاستن تشانج من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إنه "فشل ملحمي".

وذكر آخرون أن المخرج نجح في مهمة صعبة وهي إخراج نهاية لائقة للقصة التي اجتذبت أجيالا من المعجبين الشغوفين.





وقال سورن أندرسن من صحيفة "سياتل تايمز": "هذا فيلم ملحمي بكل تأكيد، حافل بالمشاهد المذهلة والمعارك في الفضاء الشاسع والمبارزات بسيوف الليزر والأداء المؤثر وعدد من المفاجآت الصادمة حقا".

وتعقيبا على ردود الفعل المتباينة، قال أبرامز خلال العرض الأول للفيلم في لندن، الأربعاء، إنه كان يتوقع أن يكون الفيلم مثيرا للانقسام في ظل الآراء القوية والمتنوعة لمحبي السلسلة.

وذكر، خلال مقابلة: "عليك أن تقوم فقط بما تؤمن به في كل مرحلة، وأنا فخور للغاية بما قام به طاقم التمثيل وفريق العمل المذهل أردنا أن نحكي قصة تبدو كأنها نهاية لهذه الفصول التسعة. وهذا ما قمنا به".

وفيلم "صعود سكايووكر"، الذي يبدأ عرضه في جميع أنحاء العالم، الخميس، هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت في 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى لوك سكايووكر إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة.