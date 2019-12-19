نجمات خلعن الحجاب في 2019.. كيف بررن القرار؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

اتخذت بعض النجمات خلال عام 2019، أصعب القرارات التي عرّضتهُن للانتقادات بل والهجوم الحاد أيضًا خاصة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التخلي عن الحجاب.

انزعاج الجمهور من خلع النجمات للحجاب، سببه تصريحاتهن السابقة لارتداء الحجاب، واعتزالهن الفن من عدمه، وتأكيدهن بأن قرار ارتداء الحجاب لا رجعة فيه حتى إن لم يستمر نشاطهن الفني.

وما يزيد انزعاج وغضب الجمهور منهن، ليس عودتهن إلى الفن أو قرار خلع الحجاب، بقدر العودة بملابس لا تليق كما يعتبرها الجمهور.

سهير رمزي

بعد ارتدائها الحجاب لأكثر من 20 عاماً، فاجأت الفنانة المصرية سهير رمزي جمهورها المصري والعربي بتخليها عن الحجاب، بقرار جريء، مؤكدة عدم اهتمامها بأي انتقادات وجهت لها، حيث إنها تعتبر هذا الأمر شخصي للغاية ولا يجب أن يحاسب عليه إنسان لآخر، لافتةً إلى أنها كانت ترتدي الحجاب في فترة من حياتها، ولكنها وجدت أنه ليس حجاب بمعناه المفترض، بل إنه مجرد احتشام، مضيفة أنها ظلت ملتزمة به بعد وفاة والدتها في 2003، ولكنها مع تقدمها في العمر بدأت "تخفف" منه.

شهيرة

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موقف الفنانة المصرية شهيرة متشابه إلى حد كبير مع مواطنتها وصديقتها المفضلة سهير رمزي، فهي بنت جيلها أيضًا، وارتدت الحجاب منذ أكثر من 20 عامًا.

وتخلّت زوجة النجم محمود ياسين، عن قرارها بارتداء الحجاب فجأة في هذا العام، ما جعل الجمهور ينتقدها انتقادا لاذعًا، ورغم عدم تراجعها عن فكرة الاعتزال إلا أنها لم تصمد كثيرًا أمام قرار الحجاب، حتى بدأت تظهر مؤخرا دون حجاب، إلى أن تم التقاط صورة لها بإحدى الاحتفالات الخيرية.

صابرين

آخر النجمات خلعًا للحجاب، وأكثرهن تعرضًا للانتقاد والهجوم، لكن النجمة المصرية صابرين استطاعت التصدي للانتقادات بتأكيدها على أن قرارها خلع الحجاب يُعد أمر شخصي، ولكنها تحرص على الظهور بشكل محتشم دائمًا، مؤكدة أنه طوال فترة ارتدائها الحجاب التي تجاوزت الـ 10 سنوات ظلّت محافظة على الظهور بباروكة في الكثير من الأعمال الفنية التي شاركت ببطولتها مما جعلها تتعرض لانتقادات كثيرة وقتها.

ويرصد لك "فوشيا" أبرز نجمات الوطن العربي اللاتي قررن خلع الحجاب خلال عام 2019 من خلال الفيديو أعلاه.