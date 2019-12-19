ميريام فارس تُوقِف حفلها بالرياض بعد إصابة شخص وتستنجدُ بالإسعاف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن السرِّ وراء تحديها بأغنية حملت عنوان "حبيبي سعودي"، خلال حفلها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، موضحةً أنها قابلت الكثير من السعوديات في حفلاتها خارج المملكة وكانوا يتمنون تكوين أسرة وأن يكون حبيبهم سعودي.

وقالت ميريام فارس، قبل إطلاق الأغنية على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض: "لفيت بلاد كتير والتقيت بسعوديات كتير وكان كلن عندن أحلام كتير وكان عندن حلم كتير حلو هو إنه يتجوزوا ويأسسوا أسرة وأكيد أكيد كلن متفقين إن خيارهن الأول إنه يكون حبيبهم سعودي".

وطلبت ميريام فارس، من جمهورها أن يغنوا معها أغنيتها "حبيبي سعودي"، وفقًا لما أعلنته قبل حفلها بأيام لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" حيث أطلقت فيديو تشرح فيه تفاصيل التحدي، قائلةً: "تحدٍ جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان قبل صعوده المسرح، وما عليكم سوى أن تغنّوا أغنية (حبيبي سعودي) وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ ميريام فارس في السعودية".

على صعيد مُتصل، أوقفت ميريام فارس، حفلها الغنائي وذلك بسبب اختناق أحد الجماهير في الحفل حيث طلبت الإسعاف بشكل سريع، وخلال أداء "ميريام" إحدى أغانيها لاحظت أحد الأشخاص يختنق فقالت: "لحظة في أحد مصاب إسعاف ممكن إسعاف في أحد متضايق بين الجمهور".

وتوقّفت الفرقة الموسيقية عن العزف إلى أن تم إسعاف الشخص، فيما أعلنت ميريام فارس خلال الحفل عن مفاجأة لجمهورها في السعودية، وهي حضورها حفل ميدل بيست الذي يُقام لأول مرة في السعودية إذْ أكدت أنها سترتدي البندانة لحضور الحفل.

وقالت ميريام: "بعد 3 أيام يوم 21 بالشهر راح اكون في السعودية ألاحظ إن بعض الأشخاص سألوني وبالضبط هلبس البندانة وأكيد راح ناخد راحتنا أكثر وهننط على المسرح عشان بلغني إن الجو هيكون برد هناك".

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وقدّمت ميريام فارس في الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها وكان من بينها: "واحشني إيه، إيه اللي بيحصل، يامستجيب للداعي، الزير، كيفك انت، خلاني، من عيوني".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أكّد أن حفل "ميدل بيست" أضخم فعالية في الشرق الأوسط، وستشهد أكثر من 100 دي جي وفنان وسيكون حدثًا عالميًا من السعودية، مردفًا: "الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض الوضع تولع لا تقول ما لقينا تذاكر".

ويشمل مهرجان ميدل بيست 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص ويشارك فيه عمرو دياب ورابح صقر وراشد الماجد وماجد المهندس وعدد كبير من نجوم الغناء إضافةً إلى الفنانين الذين أعلنوا حضورهم.

ويُعد موسم الرياض من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة والسياح القادمين من الخارج.