"القادري" يكشف عن رسالة الإذاعة اليمنية في الدفاع عن الوطن ضد الحوثي وأتباعه

الخميس 19 ديسمبر 2019

كشف صلاح على أمين القادري رئيس قطاع إذاعة صنعاء_البرنامج العام، عن رسالة الإذاعة اليمنية في الدفاع عن الوطن ضد الحوثي وأتباعه.



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وقال في حواره لــ "اليمن العربي"، إن رسالة الإذاعة رسالة إعلامية سامية، تتسم بالأمانة والمصدقية والمسؤولية، تنبع سياستها الإعلامية من حرصها في الدفاع على الوطن، وسيادته وأمنه و حدته واستقرار ، ورسالتنا الإعلامية تخدم لا تشتت ، تجمع لا تفرق ، تبني لا تهدم ، فهي رسالة سامية .

وأضاف القادري قائلاً: فبرامجنا تنادي بحقوق لكل أبناء الوطن في الحرية والكرامة والعيش الكريم ودعم التعليم والصحة والبناء. والتنمية وسياسيتنا الإعلامية تعزز الهوية الوطنية اليمنية العربية وتفضح وتعري الإنتهاكات التي تمارس من قبل مليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء اليمن، وتقف إلي جانب الشرعية اليمنية ومخرجات الحوار الوطنية والمبادرة الخليجية وكل ما يسهم على استقرار اليمن.