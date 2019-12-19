مفاجأة رمضان 2020.. لأول مرة نبيلة عبيد ونادية الجندي معاً في مسلسل جديد

متابعة بتجــــــــرد: فجرت الفنانة نبيلة عبيد مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفها عن تعاقدها على عمل درامي جديد مع الفنانة نادية الجندي، يعرض خلال شهر رمضان القادم، حيث تعد تلك المرة الأولى التي تشتركان في عمل درامي واحد، بعدما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارهما الفني.

وأكدت نبيلة عبيد في تصريحات صحافية أن العمل من المقرر أن يقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وأحمد أبو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية .

وأضافت أنه لم يتحدد حتى الآن موعد لبدء تصوير المسلسل، إلا أن التحضيرات الخاصة به تجري حالياً على قدم وساق.