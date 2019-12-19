في اليوم العالمي للغة العربية.. تعرفوا إلى كلمات أجنبية أصلها عربي

متابعة بتجــــــــرد: يحتفل العالم يوم 18 كانون الأول/أكتوبر من كل عام، باللغة العربية، وهو اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973، قرارها، بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وقد سببت التجارة والحروب في العصور السابقة، بين الغرب والشرق، إلى تبادل الثقافات، مما أتاح لعدد من كلمات اللغة العربية أن تدخل إلى بعض لغات البلدان الأوروبية والآسيوية، مع تغيير طفيف عند نطقها. نذكر منها بحسب ما نشرته صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، سابقاً، في تقرير حول مدى تأثر اللغة الإنكليزية باللغة العربية.

Sugar

اقتبسها الغرب من كلمة “سكر” العربية، وكان السكر الذي يصدّره التجار العرب إلى أوروبا، جديد بالنسبة لهم، لذلك استخدموا الكلمة بشكل قريب من وصفها باللغة العربية.

Cotton

القطن، أصل الكلمة عربي وبعض المناطق الأخرى، التي كانت أول من بدأ بزراعة القطن.

Sofa

أخذت من الكلمة العربية “صوفا”، وهي المكان المرتفع الذي يجلس عليه.

Coffee

كلمة عربية، تلفظ “القهوة”، وبالإيطالية “كافيه”، وأصبحت بالإنكليزية “كوفي”.

Mattress

أُخِذَت هذه الكلمة من كلمة “مطرح” العربية، وتعني مكان النوم والوسائد.

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كلمات روسية

تمتلك اللغة العربية، التي يتكلمها يومياً أكثر من 290 مليون شخص، ما يقار الـ 13 مليون كلمة، وتعد روسيا، من الدول التي يستخدم مواطنوها في حياتهم اليومية، كلمات أصلها عربي. منها

مخزن

مكان الاحتفاظ بالبضائع والأشياء لمدة طويلة، نفس المعنى عند الشعب الروسي، ويلفظونها “مغازين”.

الرباط

ينطقونها الرَبات، وقد أطلق هذا الاسم على أحد أقدم شوارع.

غزال

كلمة عربية، حيوان الغزال، تصبح عند اللفظ بالروسي “غازيل”.

صندوق

تحمل نفس المعنى باللغة العربية، وتصير عندما ينطقونها “صندوك”، أي فقط باستبدال القاف كافاً.

يذكر أن اللغة العربية والذكاء الاصطناعي هو موضوع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية لعام 2019، التي ستُقام في مقر اليونسكو في باريس، يوم 18 كانون الأول/ديسمبر. وستنظم في هذا اليوم الدولي عدة موائد مستديرة، تناقش دور الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها، ويتم تنظيم الاحتفال بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.