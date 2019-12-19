ميريام فارس تتألق في حفلها الأوّل بالسعودية: “الحلم يتحقق”

متابعة بتجــــــــــرد: ظهر التأثر واضحاً على النجمة اللبنانية ميريام فارس فور صعودها إلى المسرح لإحياء حفلها الجماهيري الأوّل في المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء في 18 كانون الأوّل/ديسمبر، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث لم تستطع ملكة المسرح التحكّم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.

وأعربت ميريام عن سعادتها بالحفل قائلةً: “حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري إحلم إني أوقف على خشبة مسرح وإحيي حفل جماهيري بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على الإزدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم”.

وأضافت “فارس”: بكل صراحة أخباركم عم توصل مش بس للوطن العربي بل للعالم كله، اللي عم يحكي عن السعودية وعن الإزدهار الكبير.. وبوجه شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واللي راح اسميه عراب الفن بالوطن العربي”.

وافتتحت ملكة المسرح الحفل بأغنية “قومي”، وسط استقبال رهيب من جمهور “البوليفارد” لحظة صعودها إلى مسرح محمد عبده، بعدها قدّمت أغنية “حبيبي سعودي” التي كانت قد أطلقت تحدياً خاصاً بها قبل السهرة المنتظرة وفاز به أحد محبّيها في السعودية فدعته إلى كواليس الحفل للقائها.

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وأبهرت ميريام جمهورها في المملكة العربية بباقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة ومنها “إيه اللي بيحصل”، “خلاني”، “الزير”، “”واحشني إيه”، “يامستجيب للداعي”، “كيفك انت”، “من عيوني” وغيرها، فتفاعل معها الجميع وهتف محبوها باسمها طيلة السهرة.

وفي ختام الحفل كشفت ميريام فارس عن مفاجأة للجمهور حيث أعلنت عن أنها ستشارك في حفل “ميدل بيست” خلال أيام، وتحديداً يوم السبت المقبل في 21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري وقالت: ” “بعد 3 أيام يوم 21 بالشهر راح اكون في السعودية.. وهلبس البندانة”.

تجدر الإشارة إلى أن اسم ميريام فارس، كان قد تصدّر الترند عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث تلقت ملكة المسرح سيلاً من الرسائل التي عبّر من خلالها محبّوها في المملكة عن سعادتهم بتواجدها بينهم.