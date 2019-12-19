شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بأحد فنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي اشتهرت بها في مصر.

من ناحية أخرى كانت مايا قد شاركت خلال الفترة الماضية بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، مع عدد كبير من الفنانين منهم ماجد المصرى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى، والتى تم عرضها بموسم الرياض.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.