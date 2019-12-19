صورة| عاصي الحلاني يكشف عن حفلاته في الكريسماس ورأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن الفنان عاصي الحلاني، عن قائمة حفلاته في الكريسماس ورأس السنة.

ونشر الحلاني صورة من الطائرة أثناء توجهه إلى باريس، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلق: "الآن.. بإذن الله التوجه إلى باريس..قبل التوجه إلى كولون ألمانيا لإحياء حفل عيد الميلاد المجيد يوم ٢٥/ ١٢".

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وأضاف: "لاقونا يوم ٢٧ على أماسيا تركيا حتى نعيد بأحلى حفلة إن شاء الله.. والختام حفل رأس السنة في مصر أوتيل كونكورد السلام القاهرة".

يذكر أن، عاصي الحلاني، طرح مؤخرًا كليب "الوطن" على"يوتيوب" وهى إحدى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه مطلع 2020، والكليب من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا.