محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة نادية خيري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين.
وعلقت نادية على الصورة: "سعيدة جدا لأني محاطة بهذه الأرواح الجميلة، شكرا على مفاجأة عيد ميلادي، عشان خليتوا اليوم دا عظيم، بحبكم كلكم".
يذكر أن نادية من مواليد ديسمبر 1984.
وكان آخر أعمال الفنانة نادية خيري مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع الفنانة داليا البحيري في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| نادية خيري تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.