صور| نادية خيري تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة نادية خيري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين.

وعلقت نادية على الصورة: "سعيدة جدا لأني محاطة بهذه الأرواح الجميلة، شكرا على مفاجأة عيد ميلادي، عشان خليتوا اليوم دا عظيم، بحبكم كلكم".

يذكر أن نادية من مواليد ديسمبر 1984.

وكان آخر أعمال الفنانة نادية خيري مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع الفنانة داليا البحيري في عام 2018.