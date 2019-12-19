فيفي عبده تنعي ياسر زايد مخرج “يا أنا يا أنتي” بعد ايام على وفاته

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 06:54 صباحاً - نعت الفنانة المصرية فيفي عبده المخرج ياسر زايد بعد ايام على وفاته وذلك عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت فيفي عبده صورة للراحل، عبر خاصية الستوريز على انستغرام، وعلقت “انا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله الأخ والصديق الغالي المخرج ياسر زايد، في الجنة إن شاء الله”.

يذكر ان ياسر زايد كان قد توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 48 عاما وهو مخرج مسلسل “يا أنا يا انتي” الذي لعبت بطولته كل من فيفي عبده وسمية الخشاب وتم عرضه في رمضان 2015.