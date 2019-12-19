شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سكارليت جوهانسون Jojo Rabbit يحقق 22 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit إيرادات وصلت إلى 22 مليون و 935 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الماضى، في دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 20 مليون و 31 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 2 مليون و 903 ألف دولار أمريكى، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وحقق في 349 ألف دولار في الافتتاحية.

الفيلم من إخراج وتألف تايكا وايتي، عن رواية كريستين ليون، ومن بطولة سكارلت جوهانسون، رومان جريفين ديفيس، توماسين ماكنزي، تايكا وايتي، سام روكويل، ريبل ويلسون، ألفي ألين، ستيفن ميرشانت، ارشي ييتس.

ودار فيلم Jojo Rabbit خلال الحرب العالمية الثانية، حول صبيًا ألمانيًا وحيدًا يدعى جوجو، الذي تنقلب نظرته إلى العالم رأسًا على عقب عندما يكتشف أن والدته، تختبئ فتاة يهودية في العلية، وبمساعدة صديقه الخيالي أدولف هتلر، يجب على جوجو مواجهة الموقف.

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وكان قد فاز الكوميديا والحرب Jojo Rabbit، بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بـ مهرجان Torino في إيطاليا، الذى أقيم أكتوبر الماضى.

يذكر أن شركة Fox عرض لها فيلم الخيال العلمى والفضاء Ad Astra، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 127 مليون دولار، وطرح في 18 سبتمبر الماضى.

فيلم " Ad Astra " من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.