شكرا لقرائتكم خبر عن المرة دى مطرب مش مخرج.. حسام الحسينى فى دويتو جديد مع محمود الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى محمود الليثي، لطرح دويتو غنائى جديد، يشاركه الغناء فى الأغنية مخرج الكليبات وفنان الراب حسام الحسينى، والأغنية بعنوان "سهرانين"، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، ومن المقرر طرحها ليلة رأس السنة.

يذكر أن آخر أغانى محمود الليثى كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فنى عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره فى شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية فى إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.

كما كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.