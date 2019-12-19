كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 05:14 صباحاً - احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بعيد ميلادها حيث ظهرت في فيديوهات نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالفستان الابيض.

كما ظهر زوجها الموديل امين وهو يلبسها المجوهرات بهذه المناسبة، فيما بدت على خلود السعادة وقالت له: “امين اكتشفت انك تحبني لانك عارف شو احب وتعرف ذوقي” فيما رد امين ضاحكا “ما وراك غير الخساير”.

وكانت خلود قد نشرت صورة لها مع عائلتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: “ولادة القمر: ١٨/١٢/١٩٨٨.. الساعة ١٢ الظهر.. مثل هالحزة بالضبط

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… الدكتورة خلود بالفستان الابيض في عيد ميلادها وهذه هدية امين لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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