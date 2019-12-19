الكونغرس الأمريكي يصوت لصالح إطلاق إجراءات عزل ترامب

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 05:14 صباحاً - حصل الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء على أكثرية الأصوات اللازمة لإحالة الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.

وصوّت 230 من نواب مجلس النواب، اغلبيتهم الساحقة من النواب الديمقراطيين، لصالح توجيه التهمة لترامب بينما صوّت 197 نائبا ونائبة ضد القرار.

كذلك صوّت اغلبية الأعضاء بتوجيه تهمة ثانية بحق ترامب وهي تهمة عرقلة عمل الكونغرس، والتي من الممكن أن تؤدي إلى عزله أيضاً.

وبدأ المجلس الأربعاء جلسة تاريخية للتصويت على إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ مما يجعله ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.