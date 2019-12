الجوكر والأيرلندي و"أطفال الكهف".. أبرز ترشيحات الأوسكار 2020

الجوكر والأيرلندي وأطفال الكهف.. أبرز ترشيحات الأوسكار 2020

الخميس 19 ديسمبر 2019

تصدرت أفلام الجوكر والأيرلندي والكهف، الذي يتناول قصة احتجاز الأطفال في أحد كهوف تايلاند، القوائم القصيرة التي تتنافس على جوائز الأوسكار بدورتها الـ92، المقرر إقامتها في 10 فبراير المقبل.



وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القوائم القصيرة لعدد من الفئات المتنافسة في أوسكار منها أفضل فيلم أجنبي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفضل أغنية في فيلم، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل مؤثرات بصرية.

أفضل فيلم وثائقي طويل

Advocate

American Factory

The Apollo

Apollo 11

Aquarela

The Biggest Little Farm

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

The Great Hack

Honeyland

Knock Down the House

Maiden

Midnight Family

One Child Nation

أفضل فيلم وثائقي قصير

After Maria

Fire in Paradise

Ghosts of Sugar Land

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl

Life Overtakes Me

The Nightcrawlers

St. Louis Superman

Stay Close

Walk Run Cha-Cha

أفضل فيلم أجنبي

The Painted Bird”

Truth and Justice

Les Misérables

Those Who Remained

Honeyland

Corpus Christi

Beanpole

Atlantics

Parasite

Pain and Glory

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Bombshell

Dolemite Is My Name

Downton Abbey

Joker

Judy

Little Women

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

أفضل موسيقى تصويرية

Avengers: Endgame

Bombshell

The Farewell

Ford v Ferrari

Frozen II

Jojo Rabbit

Joker

The King

Little Women

Marriage Story

Motherless Brooklyn

1917

Pain and Glory

Star Wars: The Rise of Skywalker

Us

أفضل أغنية في فيلم

Speechless

Letter to My Godfather

I'm Standing With You

Da Bronx"

Into the Unknown

Stand Up

Catchy Song

Never Too Late

Spirit

Daily Battles

A Glass of Soju

I'm Gonna Love Me Again

High Above the Water

I Can't Let You Throw Yourself Away

Glasgow

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Daughter

Hair Love

He Can't Live Without Cosmos

Hors Piste

Kitbull

Memorable

Mind My Mind

The Physics of Sorrow

Sister

Uncle Thomas: Accounting for the Days

أفضل مؤثرات بصرية

Alita: Battle Angel

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Cats

Gemini Man

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Terminator: Dark Fate