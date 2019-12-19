لبلبة ونادية الجندي ونبيلة عبيد يجتمعن بمسلسل واحد في رمضان 2020

الخميس 19 ديسمبر 2019

يواصل المنتج اللبناني صادق الصباح، تحضيراته لمسلسل جديد يجمع فيه النجمات المصريات الثلاثة نادية الجندي ونبيلة عبيد ولبلبة، من إخراج وائل إحسان.



وسيكون تصوير المسلسل الذي يحمل اسمًا مبدئيًا "نساء من ذهب"، بالكامل في بيروت، وجارٍ ترشيح باقي الفنانين المشاركين.

وأفادت المصادر أن الشركة المنتجة قررت أن يكون بين الفنانين المشاركين في العمل إلى جانب النجمات الثلاثة، نجوم مصريون وآخرين من لبنان وسوريا، ليتم عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

ومن المتوقع أن يكون المسلسل محور حديث وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العلاقة بين النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد قائمة على صراع ومنافسة شرسة وعداوة، خاصة أن الاثنتين كانتا الأبرز بين نجمات جيلهما.

وتولت كل من نبيلة ونادية بطولة العديد من الأفلام السينمائية، وكانت المنافسة دائمة بينهما على الإيرادات ومن فيهما الأعلى أجرًا.

Advertisements

واتجه المنتج اللبناني صادق الصباح نحو هذا المسلسل، لرغبته في استمرار التواجد بالدراما المصرية، بعد مواسم تلفزيوينة رمضانية عديدة نافس بها في السوق المصرية.

وكانت آخر أعمال المنتج اللبناني صادق الصباح في مصر مسلسلي "ولد الغلابة"، من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وآخرين، وإخراج محمد سامي، و"فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، وتأليف محمد فتحي عبد المقصود وإياد إبراهيم، وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة المصرية نبيلة عبيد في الدراما، كان من خلال مسلسل "كيد النساء" مع الفنانة فيفي عبده، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "لهفة" مع الفنانة دنيا سمير غانم.

أما الفنانة المصرية نادية الجندي الملقبة بـ"نجمة الجماهير" فقد قدمت العديد من المسلسلات خلال السنوات الأخيرة، من بينها "من أطلق الرصاص على هند علام؟"، و"ملكة في المنفى"، و"أسرار"، و"مشوار امرأة"، إلا أنها لم تلق النجاح المأمول فاضطرت للغياب خلال العامين الأخيرين.

بينما تعد الفنانة المصرية لبلبة الأكثر ظهورًا خلال دراما رمضان، حيث سبق أن تعاونت مع الزعيم عادل إمام في أكثر من مسلسل مؤخرًا من بينها "صاحب السعادة"، و"مأمون وشركاه".