عودة النجم توم كروز في فيلم Top Gun: Maverick

بعد حوالي الربع قرن على إطلاق فيلم Top Gun، يعود النجم العالمي ​توم كروز​ لتجسيد الدور الذي ساهم في شهرته وذلك في الجزء الثاني من الفيلم الذي سيحمل اسم Top Gun: Maverick، والذي سينطلق عرضه في صالات السينما المصرية في حزيران عام 2020. وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم في مصر الإعلان الرسمي على يوتيوب

وتدور أحداث قصة الفيلم بعد قضاء مافريك أكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية وكان ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

ويشارك توم كروز في بطولة الفيلم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

توم كروز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "المومياء"

فيلم "توم كروز"يتربع على عرش إيرادات السينما في أميركا