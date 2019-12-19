المغني ​جايسون ديرولو​ يقدم تهنئة لـ تايلور سويفت​ بعيد ميلادها

تقدم المغني جايسون ديرولو بتهنئة متأخرة للنجمة تايلور سويفت بعيد ميلادها وذلك بطريقة طريفة.
ونشر جايسون 3 صور تجمعه بـ تايلور وقد ارتديا قبعتين ظريفتين لهما أذنان ورديتان وعلق عليها :"عيد ميلاد متاخر سعيد تايلور سويفت، في أي مزاج أنت؟ الصورة رقم 1،3، أو 3؟".
ونالت الصور في 4 ساعات أكثر من 160 ألف علامة إعجاب والعديد من التعليقات.
إشارة إلى أن ديرولو يشارك سويف بطولة فيلم مقتبس عن مسرحية موسيقية بعنوان "Cats"K حث تواجدا في العرض الافتتاحي للفيلم إلى جانب العديد من النجوم.
ومن المفترض طرحه في صالات السينما الأميركية في 20 كانون الأول الحالي.
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