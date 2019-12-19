فاروق هاشم ومصطفى عمر ينتهيان من "إسعاف يونس" ويبدآن فى "وصل أمانة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلفان فاروق هاشم ومصطفى عمر من كتابة كافة حلقات مسلسل "اسعاف يونس" بطولة أحد أبطال "مسرح مصر" محمد أنور والتي تصل إلى 10 حلقات وتم تسليمها إلى شركة سينرجى تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الفترة المقبلة فور انتهاء مخرجه معتز التونى من تصوير فيلمه الجديد "الخطة العامية" مع على ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن.
فاروق هاشم ومصطفى عمر
وفى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 5 حلقات فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى اطار كوميدى .
فاروق هاشم ومصطفى عمر مع رجل الاعمال تامر مرسى
يذكر أن فاروق هاشم ومصطفى عمر كتبوا فى السنوات الأخيرة العديد من المسلسلات الكوميدية وهم "لهفة" للنجمة دنيا سمير غانم وإخراج معتز التونى، و"خلصانة بشياكة" للنجم أحمد مكى وهشام ماجد وشيكو، و"هربانة منها" للنجمة ياسمين عبد العزيز وإخراج معتز التونى، و"ربع رومى" بطولة مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى وأخيراً "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.
فاروق هاشم ومصطفى عمر مع ياسمين عبد العزيز
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